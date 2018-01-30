Пожар в Лидском районе. Вероятно, семья погибла из-за неосторожности при курении

Новости Беларуси. По факту пожара в жилом доме в Лидском районе возбуждено уголовное дело.

По данным СК, возгорание произошло примерно в час ночи тридцатого января. Был сильно задымлен подъезд и квартира на втором этаже.

В квартире была обнаружена семья из трех человек: матери, отца и сына.

Они погибли из-за отравления угарным газом – здесь подробнее.

Фото: СК

Одной из предварительных причин гибели людей является неосторожность при курении.

Продолжается расследование. Будет проведен ряд экспертиз.