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Пожар в Лидском районе. Вероятно, семья погибла из-за неосторожности при курении

30.01.2018 - 17:39

Новости Беларуси. По факту пожара в жилом доме в Лидском районе возбуждено уголовное дело.

По данным СК, возгорание произошло примерно в час ночи тридцатого января. Был сильно задымлен подъезд и квартира на втором этаже.

В квартире была обнаружена семья из трех человек: матери, отца и сына.

Они погибли из-за отравления угарным газом – здесь подробнее.

Фото: СК

Одной из предварительных причин гибели людей является неосторожность при курении.

Продолжается расследование. Будет проведен ряд экспертиз.

Кадры с места трагедии смотрите здесь.

Фото: МЧС

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