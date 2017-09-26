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Председатель СК: Сегодня нет данных, что пропавший в Свислочском районе ребенок стал жертвой преступления

26.09.2017 - 14:06

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в Свислочском районе 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные о том, что в этой истории есть криминальный след, не подтверждаются.

С момента официального заявления о пропаже мальчика прошло уже 10 суток. Это и стало основанием для принятия решения о возбуждении дела.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Я знаю, что представители общественности задают вопрос «Почему Следственный комитет не возбудил уголовное дело по факту убийства?» Это решение принято совершенно осознанно. Я говорю о том, что возбуждено именно по факту безвестного исчезновения, а не по факту убийства. Я полагаю, что мы приняли решение и в соответствии с законом, и в соответствии с определенными нормами морали. На сегодняшний день у нас нет никаких фактических данных о том, что ребенок стал жертвой преступления.

СК: возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего Максима Мархалюка

Поиск Максима Мархалюка стал самым резонансным. Операция в лесах Беловежской пущи продолжается уже 11 сутки. За ситуацией, без преувеличения, следит вся страна. К профессиональным поисковикам присоединяются неравнодушные белорусы. В минувшие выходные мальчика искали почти 2000 человек. В настоящий момент в поисках ребенка задействованы около 500 сотрудников милиции.

Председатель СК: Сегодня нет данных, что пропавший в Свислочском районе ребенок стал жертвой преступления

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