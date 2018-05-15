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«Прежде всего работать на упреждение». На встрече депутатов в Гродно обсудили роль местного самоуправления

15.05.2018 - 11:57

Новости Беларуси. Вопросы местного самоуправления и роль депутатского корпуса в решении проблем белорусов. Эти темы накануне обсудили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу собрались депутаты всех уровней, чиновники, представители СМИ. В Гродненской области состав местных Советов обновился практически наполовину.

Сегодня от народных избранников ожидают большей публичности и идей для участия в социально-политической жизни. Частью их работы может стать активное участие в важных республиканских инициативах. Например, общественный контроль цен, предложенный профсоюзами.

Инесса Белуш, председатель Лидского районного Совета депутатов:
Хотелось бы, чтоб таких примеров активной деятельности было больше. Иногда депутаты, может быть, скромно себя ведут. Налаживать сотрудничество совместной работы с исполнительной властью, в том числе с общественными организациями. Я думаю, что это поле деятельности есть, и я вижу перспективу. И уверена, что мы получим хороший результат.

Владимир Жевняк, заместитель главы администрации Президента Беларуси:
Прежде всего работать на упреждение. Решать вопросы. Ведь, когда человек приходит – это уже есть проблема. Человек не идёт, когда у него всё хорошо. Депутат местного Совета должен чётко понимать – это самый близкий представитель власти к человеку. Он должен чувствовать ту или иную проблему и постараться решить её до того, как она возникнет и затронет чью-то судьбу.

Несмотря на то, что местные Советы депутатов по-прежнему являются посредниками между гражданами и исполнительной властью. Не стоит ждать, пока человек сам придет с проблемой. Доверие избирателей нужно оправдывать и самим искать контакт.

«Прежде всего работать на упреждение». На встрече депутатов в Гродно обсудили роль местного самоуправления

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