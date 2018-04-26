При пожаре в Зельвенском районе погибли 88-летняя женщина и её сын

Новости Беларуси. Пенсионерка и ее сын погибли при пожаре в Зельвенском районе.
По информации МЧС, происшествие случилось рано утром 25 апреля. О пожаре сообщил очевидец, который проезжал мимо дома и заметил дым из окна. Мужчина не открыл дверь, чтобы избежать притока кислорода и не усугубить пожар.
Спасатели, которые приехали на место вызова, обнаружили плотное задымление внутри частного одноэтажного дома. В нем проживала 88-летняя женщина с 59-летним сыном, который ухаживал за матерью, потому что она имела проблемы со здоровьем.
Фото: МЧС
Сотрудники МЧС обнаружили на полу в комнате сына без признаков жизни, а женщину – на кровати в соседней комнате.
В одной из комнат был поврежден пол, кровать и постельные принадлежности.
Устанавливается причина пожара. Основная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении мужчины.
В конце апреля на пожаре в Пинском районе погибли мать и сын (читать далее).