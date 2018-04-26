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При пожаре в Зельвенском районе погибли 88-летняя женщина и её сын

26.04.2018 - 13:07

Новости Беларуси. Пенсионерка и ее сын погибли при пожаре в Зельвенском районе.

По информации МЧС, происшествие случилось рано утром 25 апреля. О пожаре сообщил очевидец, который проезжал мимо дома и заметил дым из окна. Мужчина не открыл дверь, чтобы избежать притока кислорода и не усугубить пожар.

Спасатели, которые приехали на место вызова, обнаружили плотное задымление внутри частного одноэтажного дома. В нем проживала 88-летняя женщина с 59-летним сыном, который ухаживал за матерью, потому что она имела проблемы со здоровьем.

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС обнаружили на полу в комнате сына без признаков жизни, а женщину – на кровати в соседней комнате.

В одной из комнат был поврежден пол, кровать и постельные принадлежности.

Устанавливается причина пожара. Основная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении мужчины.

В конце апреля на пожаре в Пинском районе погибли мать и сын (читать далее).

Фото: МЧС

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