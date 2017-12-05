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Продавали шоколад, в составе которого был этиловый спирт: госконтроль Гродненской области выявил массу нарушений в школьных столовых

05.12.2017 - 22:23

Новости Беларуси. В Гродненской области школьникам в столовых не докладывали порции, а в буфетах продавали просрочку и продукты с запрещёнными веществами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что в регионе не изжита практика закупок продуктов через фирмы-посредники, где цены часто завышены.

Что негативно отражается на размере блюд – меньше рыбы, мяса или салата. Так в одной из школ, вместо прописанного бутерброда дети на завтрак получали консервированный горошек.

Сергей Броневский, заведующий сектором Комитета госконтроля Гродненской области:
Были выявлены сырьё без маркировки, продукты с истёкшими сроками годности. В продаже находились те товары, в состав которых входили запрещённые к питанию школьников ингредиенты. В одном из районов Гродненской области даже в продажу был допущен шоколад, в составе которого был этиловый спирт.

По итогам проверки материалы направлены в органы местной власти. Всех виновных накажут.  

Продавали шоколад, в составе которого был этиловый спирт: госконтроль Гродненской области выявил массу нарушений в школьных столовых

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