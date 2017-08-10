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Пьяный эксгибиционист был задержан на вокзале в Гродно

10.08.2017 - 14:54

Новости Беларуси. Нетрезвого эксгибициониста задержали в Гродно.

На днях 30-летний гродненец в здании железнодорожного вокзала демонстрировал гражданам свои половые органы. По информации УВД Гродненского облисполкома, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Нарушитель порядка был задержан, и в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи «Хулиганство». Ему может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

Зимой прошлого года 18-летнего эксгибициониста задержали в Минске – здесь подробнее.

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