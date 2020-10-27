Работник остановил одну из печей на заводе? Что на самом деле произошло на «Гродно Азоте»
Новости Беларуси. «Гродно Азот» работает в штатном режиме, сообщили 27 октября в «Белнефтехиме». Новые смены вышли на работу, все технологические процессы в норме. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На предприятии не скрывают, что попытки дестабилизировать работу были: к заводоуправлению приходили люди, которые, впрочем, к сотрудникам «Азота» не относятся.
Между тем 26 октября в соцсетях появилось видео, где работник останавливает одну из печей на заводе. Но уже в первом приближении выяснилось, что это откровенная провокация. Таким образом, некоторые Telegram-каналы воспользовались нюансом технологического процесса для того, чтобы раскачать обстановку.
Сергей Боровков, официальный представитель ОАО «Гродно Азот»:
Это откровенный фейк, потому как цех «Циклогексанол-1» находится в стадии пуска, поэтому проходят пусконаладочные работы, и во время этих работ была обнаружена утечка пара. В связи с этим была остановлена печь, произведены необходимые работы по устранению неисправности. И в дальнейшем технологический процесс по пуску был продолжен.
Если вы смотрите комментарии в сети на данную тему, то видите, что очень многие люди пишут, что это откровенный фейк, в том числе работники нашего предприятия.
На заводе трудятся больше 5500 человек. Большинство из них не намерены наносить вред производству, ведь они понимают, что только работающее предприятие может выполнять свои обязательства перед партнерами, а значит обеспечивать своих сотрудников заработными платами.
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Что происходит на «Гродно Азоте» 27 октября, рассказали в «Белнефтехиме»
Александр Лукашенко: никого не надо уговаривать! Ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих
Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещание у Президента приглашены высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку важнейшего политического события и создание организационного комитета по проведению народного собрания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически, присутствующим здесь): никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов, никого, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться, и не только он, но и дети.
Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой проплаченной… Мы же знаем, что эти 10-12 человек – ядро, которое попали на этот завод – они проплачены, им до сих пор платят: с Польши, Литвы. Вы знаете, идут уже по открытым, закрытым каналам деньги. Мы не все можем отследить. Они им платят.
Президент поручил присутствующим уделить особое внимание выбору делегатов собрания. Эффективность диалога будет напрямую зависеть от того, насколько широко в обсуждении представлены все слои общества.
К этому моменту работа диалоговых площадок уже показала заинтересованность белорусов в совместном конструктивном решении существующих проблем.
Глава государства отметил, что все предложения, высказанные участниками локальных обсуждений, должны быть обобщены и направлены в оргкомитет Всебелорусского народного собрания.
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