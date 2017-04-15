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Раздельный сбор мусора: насколько белорусы готовы к мировой экологической практике

15.04.2017 - 20:20

Новости Беларуси. Со старыми бытовыми привычками придется расстаться жителям  Гродно. 

В  городе в 2017 году заварят все мусоропроводы, а во дворах поставят контейнеры для раздельного сбора мусора.

Таким образом реализуют новую программу экономии и  экологии.  Затем все отходы поступят  на перерабатывающие линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Сидорик делится своими переживаниями. В их дворе между двумя кленами собираются установить контейнерную площадку для крупногабаритного мусора. Такое новшество не на шутку взбудоражило весь дом.

Сергей Дробышев, житель Гродно:
Люди, поймите, наш менталитет он такой: «Я иду к мусорке, о, мусорка – шить! – и выкинул!»

То, что там будет гнить и вонять, никого волновать не будет.

Ольга Бабек, жительница Гродно:
Что, я не имею право выйти, на скамейке посидеть? Нюхать вот это.

Жильцы уже присмотрели другое место для мусорного контейнера. Говорят, они только «за» раздельный сбор мусора.

Ирина Сидорик, жительница Гродно:
Мы все законопослушные, мы с этим согласились. Разделяем и я, и все женщины. Все выносим.

Ирина Самойло, жительница Гродно:
Не собрали жильцов, не посоветовались. Мы, может быть, если б с нами посоветовались, решили более разумно этот вопрос.

Оказалось, в городском ЖКХ о проблеме этого двора хорошо знают. Там пояснили: внедрение программы по раздельному сбору мусора начинается с малого – установки контейнерных площадок. И тут жалобы от жильцов сыплются, как осенняя листва. Специальная комиссия ежедневно выезжает по адресам.

Андрей Хмель, генеральный директор Гродненского городского ЖКХ:
Если действительно есть какая-то возможность, где-то что-то не учли, будем идти ну, не на какие-то уступки, но прислушиваться к населению. Где есть возможность, будем переносить.

До 1 июня во всех дворах вырастут новенькие контейнерные площадки, затем – заваривание мусоропроводов во всех многоэтажках. Мера жесткая, но это мировой опыт, к которому многие страны шли не один десяток лет.

Галина Буро, СТВ:
Например, в Германии вместе упаковку выбрасывать нельзя. Бумага должна быть отдельно, пластиковый стакан – отдельно. Иначе можно заработать немалый штраф и недовольство соседей.

Важный этап экологической программы – запуск под Гродно мусоросортировочного завода. Именно он станет посредником между обычными отходами и перерабатывающими предприятиями. Бумага, пластик, стекло и текстиль получат вторую жизнь. Раздельный сбор мусора даст двойной эффект: экономический и экологический.

Вячеслав Андреевский, директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов:
Это и чистота отходов, это и цена за переработку сразу возрастает. В любом случае, конечно, из коммунальных отходов выбрать вторичные материальные ресурсы сложновато.

Чем больше отсортируют – тем меньше захоронят на полигонах. И тем больше сырья получат вторую жизнь в виде пластиковой тары, которая тоже имеет свою цену.

Раздельный сбор мусора: насколько белорусы готовы к мировой экологической практике

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