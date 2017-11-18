﻿ Рекорды урожайности, герои жатвы и самый красивый каравай: как отметили «Дожинки-2017» в Гродненской области | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Рекорды урожайности, герои жатвы и самый красивый каравай: как отметили «Дожинки-2017» в Гродненской области

18.11.2017 - 20:16

Новости Беларуси. Героев жатвы чествовали сегодня в Гродненской области. Региональные Дожинки принял город Свислочь,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году аграрии собрали рекордный урожай. И сегодня заслуженные награды получили не только лидеры уборочной, но и сам город. К празднику районный центр заметно похорошел. Галина Буро разделила радость вместе с аграриями.

Галина Буро, СТВ: 
4 месяца упорного труда, тысячи гектаров убранных полей, рекордный урожай зерна, рапса, картофеля и свёклы. А главное, люди, которые всё это прошли, всё это смогли. И с горкой наполнили продовольствием закрома страны. Вот они – герои уборочной компании. Этот праздник в их честь.    

Сегодня никакой униформы. Это тот день, когда с чистой совестью можно отдохнуть от трудных, но всё же романтичных полевых будней. Аграрии с гордостью несут снопы из колосьев. Белорусские костюмы и полутораметровый каравай из муки нового урожая, как знак уважения многовековому обряду земледелия – окончанию жатвы.

Улицы Свислочи превратились в один большой гостиный двор. На дожинки съехались аграрии из всего района. Какой район самый гостеприимный – определить сложно.

И тут же гостям праздника предлагали самим выбрать самый красивый и увесистый каравай области.

Юлия Яскулт, житель Гродно:
Очень красивые торты, пироги. Прям шедевры какие-то. Молодцы. Главное, что творчество на каждом подворье было слышно и видно.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
Мы в этом году получили тот урожай, который нам необходим и для обеспечения продовольственной безопасности, и в том числе для того, чтобы обеспечить зимовку всего нашего животноводства.

А между тем на сцене те, кто ежедневно добавляли вес белорусскому караваю. Олег Бондаревич в этом году на своём комбайне впервые в жизни намолотил более трёх тысяч тонн зерна – он лучший в области.

Олег Бондаревич, старший комбайнер СПК имени Деньщикова:
Прошли на одном дыхании, ничего трудного не было. Благо комбайн не подвёл. Нравится, не спорю. Хлеб убирать всегда хорошо. Это приятное ощущение.

К празднику готовился весь район. А сам город к дожинкам заметно преобразился. Ремонт дорог, реконструкция Дворца культуры и утраченной достопримечательности – графского шпиля.

В заботе о прошлом и настоящем не забыли вложить и в будущее. В парке появилась тренажёрная площадка, а в спортивной школе  –  зал борьбы. И ещё благодаря аграриям на столе теперь весь год будут два белорусских золота – хлеб и картофель.

 

Рекорды урожайности, герои жатвы и самый красивый каравай: как отметили «Дожинки-2017» в Гродненской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Шествие передовиков и церемония награждения лучших аграриев: город Свислочь принимает «Дожики»
Шествие передовиков и церемония награждения лучших аграриев: город Свислочь принимает «Дожики»
Александр Лукашенко: надо кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства на Витебщине
Александр Лукашенко: надо кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства на Витебщине
Президент поручил завершить уборочные работы к 7 ноября
Президент поручил завершить уборочные работы к 7 ноября
Александр Лукашенко: «Надо пойти на серьезную реформу агропромышленного комплекса Витебщины»
Александр Лукашенко: «Надо пойти на серьезную реформу агропромышленного комплекса Витебщины»
«Мы не допустили потери урожая»: уборочная кампания в Беларуси подходит к завершению
«Мы не допустили потери урожая»: уборочная кампания в Беларуси подходит к завершению
Аграрии Минской области убрали половину кукурузных полей
Аграрии Минской области убрали половину кукурузных полей
Свыше 8 млн тонн зерна заготовили в Беларуси в 2017 году
Свыше 8 млн тонн зерна заготовили в Беларуси в 2017 году
Дожинки-2017: в Витебской области отмечают главный праздник хлеборобов
Дожинки-2017: в Витебской области отмечают главный праздник хлеборобов
Все новости по теме Уборочная кампания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru