Самые дорогие в мире родстеры и лучшие шоу-кары: 500 редких автомобилей представили на фестивале SunDay под Гродно
Новости Беларуси. Самые дорогие в мире родстеры, лучшие шоу-кары и тюнинг-проекты. Полтысячи редких и уникальных автомобилей представили на фестивале под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автолюбители из разных стран соревнуются за приз в своей номинации – от тюнинга до автозвука, а зрителей радуют идеальное состояние ретро-машин и мощь современных суперкаров. Все самое интересное – в репортаже Галины Буро.
Фестиваль развивается, все больше участников, поднимается уровень. Я доволен этим мероприятием, каждый год его жду.
Мы за такие мероприятия. Здорово, интересно!
Участники из семи стран, атмосфера драйва и мощный рев моторов. Одной из тем нынешнего фестиваля стали редкие японские автомобили. Например, такая алая резвая лошадка – единственная в Украине. За нее одесситу Александру Шавгуну в свое время пришлось выложить почти 100 тысяч долларов – все ради мечты.
Александр Шавгун, автолюбитель (Украина):
Когда-то увидел ее в фильме «Форсаж», понравилась, поэтому решил приобрести. Вотер едет за 13 секунд по прямой.
От яркой аэрографии до интересного тюнинга. Это автомобили с заниженной подвеской и отрицательным развал-схождением.
Галина Буро, СТВ:
Лежачие полицейские вы как проезжаете?
Александр Бурец, автолюбитель (Витебская область):
Это кажется. На самом деле все хорошо проезжается по диагонали.
Ностальгическая классика и машины-легенды – для истинных ценителей. Вот она, страсть Элвиса Пресли и поляка Дарьюша Шимчака. Cadillac 1963 года приехал своим ходом из Познани – это почти 600 километров.
– Конечно, она кушает.
–Сколько?
– Спокойно едешь – 25 литров надо.
Возникают вопросы и с парковкой, ведь длина машины – целых 6 метров. Зато мощность – 325 лошадиных сил и идеальное состояние.
Дарьюш Шимчак, автолюбитель (Польша):
Она почти полностью в оригинале. Внутри вообще ничего не трогал. Оригинальная обивка в этой машине, двигатель оригинальный без ремонта, коробка передач. Единственное, что я в этой машине делал – это, конечно, покраска и хромы, которые здесь видно.
Кстати, Дарьюш, как и многие иностранцы приехал по безвизовому режиму, который действует в Гродненской области. На следующий год коллекционер пообещал привезти еще один свой Cadillac, уже кабриолет.
Галина Буро:
На фестивале представлена целая коллекция шоу-каров. Как говорят сами участники, это машины, которые останавливают взгляд. Например, вот такой полицейский автомобиль. Согласитесь, такую машину сложно не заметить в городском потоке.
Детальная проработка дизайна, маячки, сирена – машину часто принимают за настоящую. А владелец подыгрывает. Ричард Червиньски занимается сервисом и реставрацией авто. Друг предложил сделать польскую полицейскую машину 1960-х годов. Идея пришлась по вкусу – теперь у Ричарда целая коллекция авто силовых ведомств разных стран. К 2019 году обещает сделать и белорусскую версию.
Ричард Червиньский, автолюбитель (Польша):
Мы в интернете нашли этот фестиваль, что он очень большой. И это правда, он большой, нам все нравится.
Ваша ГАИ приятная. Они ничего не сказали. Немножко проблемы на таможне – и по польской, и по белорусской стороне. Но заехали!
Автомобильный фестиваль SunDay собирает гостей в юбилейный 10-й раз. Начинался он как региональный, но уже давно вышел за рамки страны, привлекает с каждым годом все больше международных участников. И планы на рост самые амбициозные.
БелАЗы украсят рок-фестиваль в Кемерово
Новости России. Парк самосвалов, работающих на карьерах Кузбасса, пополнится ещё 11 БелАЗами большой грузоподъёмности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договор подписан ещё в июне, и первая машина уже выпущена на линию. К концу этого месяца к ней присоединятся ещё четыре.
Кстати, жодинские гиганты в Кузбассе уже давно из просто грузовиков превратились в настоящий символ региона. Без них не обходятся даже масштабные культурные события. В конце июля в Кемерово пройдёт грандиозный фестиваль «Герои мирового рока». Важнейшим его элементом по задумке организаторов должна стать невероятная сцена. Над её сооружением сейчас круглосуточно работает сотня лучших специалистов из России.
Центральным акцентом оформления этой сцены станут настоящие БелАЗы. Их привезли прямо из карьера и в настоящее время собирают. В конечном итоге, самые крупные машины в мире должны превратиться в огни фестиваля.
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