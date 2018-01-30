Пожар в Лидском районе: погибли пожилые супруги и их 30-летний сын

Новости Беларуси. При пожаре в Лидском районе погибла семья из трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что горел четырехквартирный дом в деревне Песковцы, работники МЧС узнали глубоко за полночь. Пожар возник на втором этаже здания. Здесь на лестничной площадке огнем был уничтожен диван, закопчены стены и потолок.

Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. Погибли пожилые супруги и их 30-летний сын.

Напомним, страшный пожар произошел в начале января в Борисове.

На пожаре погибли 31-летний хозяин дома и его гости: новые подробности страшного пожара в Борисовском районе