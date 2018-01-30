﻿ Пожар в Лидском районе: погибли пожилые супруги и их 30-летний сын | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Пожар в Лидском районе: погибли пожилые супруги и их 30-летний сын

30.01.2018 - 10:53

Новости Беларуси. При пожаре в Лидском районе погибла семья из трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что горел четырехквартирный дом в деревне Песковцы, работники МЧС узнали глубоко за полночь. Пожар возник на втором этаже здания. Здесь на лестничной площадке огнем был уничтожен диван, закопчены стены и потолок.

Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. Погибли пожилые супруги и их 30-летний сын.

Напомним, страшный пожар произошел в начале января в Борисове.

На пожаре погибли 31-летний хозяин дома и его гости: новые подробности страшного пожара в Борисовском районе

Пожар в Лидском районе: погибли пожилые супруги и их 30-летний сын

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кипятильник чуть не стал причиной трагедии. В школе-интернате Вилейки ликвидировали пожар
Кипятильник чуть не стал причиной трагедии. В школе-интернате Вилейки ликвидировали пожар
«Не потому что люди летом больше курят, чем зимой»: как пожары на балконах зависят от сезона?
МЧС: «Большинство пожаров и гибели людей происходит там, где мы чувствуем себя безопаснее всего – в нашем жилье»
МЧС: «Ваша машина помешает даже вам оказать помощь, если вы подпёрли свой подъезд»
В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом
В агрогородке Зачистье всю ночь горел дом: хозяин дома и его гость отравились угарным газом
В Несвижском районе загорелся жилой дом, хозяева получили ожоги
В Несвижском районе загорелся жилой дом, хозяева получили ожоги
В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов
В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов
В Смолевичском районе сгорел деревянный дом, погибла 81-летняя женщина
В Смолевичском районе сгорел деревянный дом, погибла 81-летняя женщина
Все новости по теме Пожар в доме
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru