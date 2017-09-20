Шансы выжить у ребенка есть, как минимум, неделю: в Свислочском районе продолжается поиск 10-летнего Максима Мархалюка

Новости Беларуси. Масштабная спасательная операция развернулась в Свислочском районе. Уже четвертые сутки там ищут 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он официально объявлен в розыск. Мальчик не вернулся домой после поездки на велосипедах с друзьями в лес. Наш канал сообщал о начале поисков. В итоге к общему делу подключились сотни добровольцев со всей страны.