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Шансы выжить у ребенка есть, как минимум, неделю: в Свислочском районе продолжается поиск 10-летнего Максима Мархалюка

20.09.2017 - 20:25

Новости Беларуси. Масштабная спасательная операция развернулась в Свислочском районе. Уже четвертые сутки там ищут 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Он официально объявлен в розыск. Мальчик не вернулся домой после поездки на велосипедах с друзьями в лес. Наш канал сообщал о начале поисков. В итоге к общему делу подключились сотни добровольцев со всей страны.

Как беда одной семьи объединила совершенно незнакомых людей – в сюжете.

Шансы выжить у ребенка есть, как минимум, неделю: в Свислочском районе продолжается поиск 10-летнего Максима Мархалюка

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