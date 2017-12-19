﻿ «Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой»: в Фарный костел Гродно прибыл Вифлеемский огонь | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой»: в Фарный костел Гродно прибыл Вифлеемский огонь

19.12.2017 - 21:03

Новости Беларуси. Пламя добра и мира в каждый дом. В главный католический храм Гродно – Фарный костел – прибыл Вифлеемский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святыня зажжена от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

Каждый год в канун Рождества огонь начинает путешествие по странам. Отправная точка – Вена, потом Чехия, Польша, откуда католические скауты доставляют огонь на белорусскую границу. В Фарном костеле лампаду установили возле главного алтаря. Поклонится благодатному огню пришли сотни людей. И до начала января каждый, не зависимо от вероисповедания, может зажечь от него свою свечу добра и отнести домой.

Мария Булай, жительница Гродно:
Домой привозим, молимся всей семьей. Родственникам дальше передадим, кто не может приехать. Поддерживаем этот огонь до самого Рождества.

Ирина Барковская, жительница Гродно:
Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой. Это как бы символ жизни всей нашей семьи, продолжения рода. И мы хотим своим детям тоже это оставить.

С этого момента во всех костелах Беларуси зажгутся лампады с Вифлеемским огнем. Уже 20 декабря святыню торжественно доставят в Минск в архикафедральный собор имени Пресвятой Девы Марии.

«Мы пришли в костел, чтобы зажечь огонь и занести домой»: в Фарный костел Гродно прибыл Вифлеемский огонь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Церковная служба
Перед Пасхой: начало всенощного бдения в Минске
Католики всего мира отмечают Пасху
Католики всего мира отмечают Пасху. Возвещение о воскрешении Иисуса Христа прозвучало более чем на 60 языках
монахиня Агапия
Покровский фестиваль «Радость» пройдёт в Минске с 12 по 19 октября
Мука нового урожая, сыворотка, дрожжи и соль: в белорусских деревнях в Хлебный Спас по христианской традиции пекут хлеб
Мука нового урожая, сыворотка, дрожжи и соль: в белорусских деревнях в Хлебный Спас по христианской традиции пекут хлеб
Хлебный Спас наступил в Беларуси 29 августа
Хлебный Спас наступил в Беларуси 29 августа
Пчелы, пасечники и сладкое лакомство: в Беларуси отмечают Медовый спас, а Полоцк стал медовой столицей
Пчелы, пасечники и сладкое лакомство: в Беларуси отмечают Медовый спас, а Полоцк стал медовой столицей
Медовый Спас: в Полоцке по традиции пройдет праздник меда
Медовый Спас: в Полоцке по традиции пройдет праздник меда
Православные отмечают Медовый спас 14 августа
Все новости по теме Церковные праздники
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru