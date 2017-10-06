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СК: пропавший Максим Мархалюк объявлен в международный розыск

06.10.2017 - 12:17

Новости Беларуси.  Следственный комитет Беларуси сообщил о том, что пропавшего школьника Максима Мархалюка объявили в международный розыск.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела информации и связи с общественностью СК Сергея Кабаковича, Интерполу переданы фото и описание ребенка. Эти данные будут открыты для специалистов в 99% стран.

Если мальчик будет найден за пределами Беларуси, то информация о пропавшем будет незамедлительна передана правоохранителям.

На сайте Интерпола есть анкета со всеми данными о ребенке.

Напомним, что 16 сентября Максим Мархалюк отправился в Беловежскую пущу, чтобы собрать грибов. Домой он не вернулся. Его поисками занимались тысячи человек. Больше недели они прочесывали пущу.

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26 сентября СК возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка – здесь подробнее.

 Его поиски продолжаются до сих пор.

Фото: скриншот с сайта interpol.int

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