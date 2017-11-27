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СК: расследование уголовного дела по факту исчезновения Максима Мархалюка продлено

27.11.2017 - 14:50

Новости Беларуси. Срок расследования по факту исчезновения школьника Максима Мархалюка из Свислочского района продлен до 4-ех месяцев.

По информации СК, проведена значительная работа для установления местонахождения ребенка.

Во время расследования представители СК взаимодействуют с сотрудниками других ведомств.

Продолжается расследование, проводится ряд экспертиз. Поиски также проходят в заболоченной местности в Беловежской пуще. Это предполагаемое направление, куда мог пойти мальчик.

Проверяются любые новости о ребенке, появляющиеся в СМИ и интернете. Следователи отрабатывают все возможные версии исчезновения школьника.

Максим Мархалюк объявлен в международный розыск.

Комментарий Интерпола здесь.

Напомним, 16 сентября 10-летний Максим пошел в пущу, чтобы насобирать грибов и пропал. На территории заповедника и близлежащей местности мальчика массово искали в течение двух недель десятки спасателей и сотни волонтеров.

«Это как личная трагедия для каждого»: как вся страна объединилась во время поисков ребенка

26 сентября СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения школьника из деревни Новый Двор.

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