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СК: в Сморгони на рабочем месте погиб 34-летний мужчина

16.10.2017 - 13:31

Новости Беларуси. Днем 12 октября оператор Сморгонского комбината хлебопродуктов погиб на рабочем месте.

По информации УСК по Гродненской области, 34-летний мужчина поднялся на защитный корпус шнека подачи комбикорма, который обвалился под весом работника.

Оператор попал в работающий механизм.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Для его извлечения потребовалась помощь сотрудников МЧС и применение специального оборудования.

Фото: СК

По дороге в больницу мужчина скончался.

Сморгонским районным отделом СК проводится проверка по факту инцидента.

Был проведен осмотр места трагедии и ряд экспертиз, изучаются документы по охране труда и технике безопасности, опрашиваются свидетели.

Фото: СК

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На минувшей неделе в Минске на стройке произошла трагедия.

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Фото: СК

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