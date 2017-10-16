СК: в Сморгони на рабочем месте погиб 34-летний мужчина

Новости Беларуси. Днем 12 октября оператор Сморгонского комбината хлебопродуктов погиб на рабочем месте.
По информации УСК по Гродненской области, 34-летний мужчина поднялся на защитный корпус шнека подачи комбикорма, который обвалился под весом работника.
Оператор попал в работающий механизм.
Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Для его извлечения потребовалась помощь сотрудников МЧС и применение специального оборудования.
Фото: СК
По дороге в больницу мужчина скончался.
Сморгонским районным отделом СК проводится проверка по факту инцидента.
Был проведен осмотр места трагедии и ряд экспертиз, изучаются документы по охране труда и технике безопасности, опрашиваются свидетели.
Фото: СК
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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