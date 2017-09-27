новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

СК: в Вороново 17-летний подросток подозревается в убийстве матери самодельным мечом из-за ссоры

27.09.2017 - 12:55

Новости Беларуси. 17-летний парень из Вороново был задержан по подозрению в убийстве своей 40-летней матери.

По информации Следственного комитета, 25 сентября одна из жительниц Вороново сообщила о том, что ее коллега долго отсутствует на работе.

Сын пропавшей женщины признался в том, что 19 сентября совершил убийство матери самодельным мечом и спрятал тело женщины в кусты. Позже оно было обнаружено в месте, где указал молодой человек.

Фото: СК

По предположительной информации, трагедия произошла из-за ссоры, которая возникла на почве неприязненных отношений.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, подросток был задержан.

Фото: СК

Проводится проверка и ряд экспертиз, которые должны восстановить причины смерти жительницы Вороново.

В начале года в Слониме 16-летний подросток жестоко расправился с бабушкой и дедушкой – здесь подробнее.  

Фото: СК

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Генконсульство решает вопрос о возвращении на родину тела брестчанина, убитого в Турции
Генконсульство решает вопрос о возвращении на родину тела брестчанина, убитого в Турции
Фото: Следственный комитет
В Гродненском районе во время пожара в сарае погиб мужчина: в поджоге подозревается его сын
Изображение из открытых источников.
Вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев найден убитым
Вратаря черногорского футбольного клуба застрелили во время тренировки
Вратаря черногорского футбольного клуба застрелили во время тренировки
Убийство скульптора и его супруги в Слониме: внук избивал родных руками и ногами
трагедия в деревне Амховая-1 произошла весной этого года
Вынесен приговор мужчине, который до смерти избил 4-летнюю девочку
Накануне компания отдыхала, уже на вечеринке мужчина вел себя агрессивно: подробности жестокого убийства у школы в Минске
Накануне компания отдыхала, уже на вечеринке мужчина вел себя агрессивно: подробности жестокого убийства у школы в Минске
Человек в маске ночью убил девушку ножом возле школы в Минске
Все новости по теме Убийство, Беларусь-Турция
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru