СК: в Вороново 17-летний подросток подозревается в убийстве матери самодельным мечом из-за ссоры

Новости Беларуси. 17-летний парень из Вороново был задержан по подозрению в убийстве своей 40-летней матери.

По информации Следственного комитета, 25 сентября одна из жительниц Вороново сообщила о том, что ее коллега долго отсутствует на работе.

Сын пропавшей женщины признался в том, что 19 сентября совершил убийство матери самодельным мечом и спрятал тело женщины в кусты. Позже оно было обнаружено в месте, где указал молодой человек.

Фото: СК

По предположительной информации, трагедия произошла из-за ссоры, которая возникла на почве неприязненных отношений.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, подросток был задержан.

Фото: СК

Проводится проверка и ряд экспертиз, которые должны восстановить причины смерти жительницы Вороново.