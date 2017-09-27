СК: в Вороново 17-летний подросток подозревается в убийстве матери самодельным мечом из-за ссоры

Новости Беларуси. 17-летний парень из Вороново был задержан по подозрению в убийстве своей 40-летней матери.
По информации Следственного комитета, 25 сентября одна из жительниц Вороново сообщила о том, что ее коллега долго отсутствует на работе.
Сын пропавшей женщины признался в том, что 19 сентября совершил убийство матери самодельным мечом и спрятал тело женщины в кусты. Позже оно было обнаружено в месте, где указал молодой человек.
Фото: СК
По предположительной информации, трагедия произошла из-за ссоры, которая возникла на почве неприязненных отношений.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, подросток был задержан.
Фото: СК
Проводится проверка и ряд экспертиз, которые должны восстановить причины смерти жительницы Вороново.
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