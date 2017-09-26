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СК: возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего Максима Мархалюка

26.09.2017 - 11:03

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего Максима Мархалюка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя СК Ивана Носкевича, пока нет информации о том, что попавший в Свислочском районе школьник стал жертвой преступления.

Председатель СК: Сегодня нет данных, что пропавший в Свислочском районе ребенок стал жертвой преступления (подробнее).

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Ребенка ищут в Беловежской пуще с 16 сентября.

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Как мы сообщали ранее, если через 10 дней с начала поиска ребенок не будет найден, то милиция передаёт дело в Следственный комитет и возбуждается уголовное дело.

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