СК: возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего Максима Мархалюка

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 10-летнего Максима Мархалюка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя СК Ивана Носкевича, пока нет информации о том, что попавший в Свислочском районе школьник стал жертвой преступления.

Председатель СК: Сегодня нет данных, что пропавший в Свислочском районе ребенок стал жертвой преступления (подробнее).

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Ребенка ищут в Беловежской пуще с 16 сентября.

Как мы сообщали ранее, если через 10 дней с начала поиска ребенок не будет найден, то милиция передаёт дело в Следственный комитет и возбуждается уголовное дело.