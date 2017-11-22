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Смерть белоруски в Египте. Что известно

22.11.2017 - 19:15

Новости Беларуси. 18 ноября в Египте умерла белоруска. Женщине было 40 лет. У нее осталось двое детей – мальчик и девочка, которым около пяти лет.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД, возвращением детей женщины в страну занимается главное консульское управление МИД совместно с органами опеки.

По информации ведомства, женщина усыновила детей, когда жила в Беларуси и состояла в браке с белорусом. Сейчас он расторгнут. У бывшего супруга есть права на опекунство. Мужчина выражал готовность вылететь 22 ноября в Египет к детям. Однако по информации МИД, мужчина не вылетел.

Консул контактирует с властями Египта и братом женщины.  Сейчас ведется работа над формальностями, которые необходимы для того, чтобы органы опеки приехали на место.

Ольга жила в Хургаде и состояла в гражданском браке с гражданином Египта.

Сейчас дети с ним. Представитель консульства поговорил с детьми – их психологическое и физическое состояние в норме. Также была проведена беседа с заведующей детсадом.

Женщина будет похоронена в Египте. Такое решение было принято родственниками. Вопросом похорон также занимается консул.

По информации TUT.BY, в справке из медучреждения, которая оказалась в распоряжении брата белоруски, женщина скончалась от ишемической болезни сердца.

В Беларуси Ольга жила в Гродно, работала экспедитором и вела небольшой бизнес. Белоруска приобрела в Египте три квартиры. С жителем этого государства белоруска заключила орфи-контракт полтора месяца назад. Это договор о временном браке в Египте.

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