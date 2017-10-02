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Смертельное ДТП в Гродненской области: два человека погибли, четверо пострадали

02.10.2017 - 10:04

Новости Беларуси. 1 октября на автодороге «Германишки-Переганцы-Новиянка» в Гродненской области произошла авария – опрокинулся автомобиль.

По информации ГАИ Гродненской области, на первом километре дороги на прямом и сухом участке водитель неправильно выбрал скорость. Из-за этого «Ленд Ровер» съехал в кювет и опрокинулся. В салоне автомобиля в момент ДТП находилось шесть человек – двое погибли, двое мужчин были госпитализированы, два человека не получили серьезных травм.

По предварительной информации, всех выбросило из машины – никто из находившихся в автомобиле не был пристегнут.

Возбуждено уголовное дело. Будет проведена экспертиза, которая установит, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

В конце сентября в Столбцовском районе микроавтобус врезался в трактор: погиб один человек – здесь подробнее.

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