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Собак усыпили по просьбе хозяина: в Скиделе бешеная лиса покусала домашних животных

16.03.2017 - 17:31

Новости Беларуси. В Гродненской области выявлен первый случай бешенства.

В Скиделе лиса покусала домашних собак.

В городе на 2 месяца объявлен карантин. Инцидент произошел на частном подворье. Больная лиса прокралась к таксе и её щенкам.

Пока хозяева опомнились, дикий зверь уже напал на собак.

Люди не пострадали. Хищника убили и отнесли на исследование в местную ветеринарную лечебницу. Лабораторные исследования подтвердили: животное болело бешенством. \

Василий Ерёма, заведующий Скидельской участковой ветеринарной лечебницей:
Был контакт с собаками, собак мы усыпили по просьбе хозяина.

Ещё был дома кот, которого мы провакцинировали.

Ну естественно, все меры безопасности были соблюдены.

В связи с карантином в течение двух месяцев в Скиделе запрещён ввоз и вывоз собак.

Специалисты отмечают, что в лесах по прежнему ведётся профилактика бешенства у лис.

Несмотря на это, периодически всё же происходят вспышки опасного заболевания,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Собак усыпили по просьбе хозяина: в Скиделе бешеная лиса покусала домашних животных

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