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Сохранить каждое зернышко и каждого человека: в Гродненской области проверяют сельскохозяйственные предприятия

03.08.2017 - 19:09

Новости Беларуси. И все же нынешняя страда дается непросто. В этом году уборочная – на особом контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рядом с аграриями работают экипажи ГАИ, правоохранители. Не допустить потерь из-за нарушений в работе — главная задача на сегодня.

Иван Страчинский снова и снова прокручивает события того рокового дня. Пытается понять, как он, отец троих детей, в свои 48 лет остался без кисти руки. Помнит, что отозвали из отпуска, дали вместо привычного трактора неопробованный им комбайн – и отправили убирать травы. А дальше точил ножи в косилке, рука скользнула глубже в механизм – там и осталась.   

Иван Страчинский, механизатор сельскохозяйственного предприятия:
Я в первый раз вообще сел на эту косилку. Я вообще на неё даже не обучался. Категория мне позволяет, но переподготовку я не рпоходил.

Нарушение техники безопасности, неисправность комбайна или халатность руководства предприятия в Щучинском районе. Пока ответы ищут следователи, контролирующие органы пытаются не допустить ощущения дежавю в других хозяйствах области.

Визиты людей в форме на поля не новость. Пристальный контроль за складами, зерносушильными комплексами, машинными дворами. Благодаря чему выявляются, порой, нелицеприятные стороны аграрной сферы.

Татьяна Шрэйтэр, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Прокуратуры Гродненской области:
Пьянство на рабочем месте имело место. Это было в Слонимском районе. В Ивьевском районе не были полностью готовы к уборке два кормоуборочных комбайна.

Основной упор на пожарную безопасность. Практика показывает, даже маленькая искра может уничтожить всё хлебное поле. 

Огнетушители, песок, лопаты, швабры – то, что обязательно должно быть в комбайне на случай нештатной ситуации. А сопровождает уборку бочка с водой, обязательно полная. 

Но простые истины понятны, как оказалось, не всем. Бывает, хозяйство экономит на том, о чём в последствии может горько пожалеть.    

Иван Микьянец, заместитель начальника Центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Гродненского областного управления МЧС:
Наиболее часто выявляемые нарушения – это неукомплектованность пожарных щитов на территории зерносушильных комплексов, несвоевременное обслуживание огнетушителей. Всё это может быть чревато тем, что не возможно будет потушить огонь на начальной стадии его развития.

Александр Рухлевич, директор филиала агрокомбината «Скидельский»:
Проверка всегда, я считаю, носит такой прогрессивный характер. Где-то мы, может, что-то не видим, есть и упущения, может где-то недоработали. Мы стараемся сразу же устранять.

Не наказать, а не допустить. Сохранить каждое зёрнышко и каждого человека. Вчера во время селекторного совещания акцентировал внимание и Президент. Да, от погоды зависит многое. Но не всё. Ещё больше зависит от человека, который в доверенном хозяйстве возглавляет слаженное движение уборочного каравана.

Сохранить каждое зернышко и каждого человека: в Гродненской области проверяют сельскохозяйственные предприятия

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