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Современная, несмотря на этнику: дизайнер из Гродно создала коллекцию одежды по мотивам слуцких поясов

25.04.2017 - 23:08

Новости Беларуси. Симбиоз моды и истории: молодой дизайнер из Гродно создает стильные наряды с белорусским колоритом. Коллекция «Слуцкие пояса» вызвала резонанс в мире фэшн-индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она стала победителем международного фестиваля «Новые вершины».

Галина Буро, СТВ:
Такое платье способно удивить даже искушенных модниц. Уникальные мотивы слуцких поясов органично вплелись в современные тенденции костюма. Такой образ красит силуэт белоруски и вызывает гордость за историю своей страны.  

Национальная идея стала лейтмотивом этой коллекции. Елена Дежиц задумала ее еще будучи студенткой. Кропотливый труд занял полгода. В итоге – 5 уникальных нарядов, каждый проработан до мельчайшей детали. Орнаментальные мотивы выполнены тесьмой, акриловыми красками и вышивкой гладью. Цвета из белорусской символики.

Елена Дежиц, дизайнер:
Задача – между сценой и между носибельностью в жизни.

Кто-то может сказать, что центральная модель слишком сценическая, очень броская. Но по опросам именно эта модель очень нравится.

Елена признается: буквально после первых показов посыпались заявки на костюмы. Центральный образ коллекции уже заказала себе и подруга дизайнера – начинающая модель Виктория Ланевская. Девушка демонстрировала наряд на конкурсном показе и влюбилась в него буквально с первого взгляда.

Виктория Ланевская, модель:
Нам, людям творческим, очень приятно ходить в чем-то таком, сделанным своими руками и индивидуальным.

Коллекция Елены в корне переосмыслена, в ней нет точного копирования. В узорах – своя, женская философия.

Ольга Пенькова, доцент кафедры дизайна Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Она это сделала очень тонко и с большим вкусом.

Коллекция интересна именно разнообразием ассортиментом ряда. Она современна, несмотря на этнику.

Любовь к шитью, как шутит Елена, у нее потомственная. В роду – целая династия портных.

Елена Дежиц:
У меня прадед, он шил не только для своей деревни, но и для других. Он шил в основном мужские вещи.

А вот какую специализацию выберет она – пока думает. В голове – миллион идей, впереди – широкая перспектива. А на полотне – первые стежки новой коллекции, возможно, вновь победной.

Современная, несмотря на этнику: дизайнер из Гродно создала коллекцию одежды по мотивам слуцких поясов

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