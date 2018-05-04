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Столкновение BMW и Mitsubishi в Гродно: пострадали три человека

04.05.2018 - 12:22

Новости Беларуси. В результате столкновения двух автомобилей в Гродно пострадали три человека. 

По информации МЧС, авария произошла днем 3 мая. Автомобиль Mitsubishi столкнулся с BMW X5, в котором находился 30-летний водитель. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, он при повороте налево на улицу Щорса не предоставил преимущества Mitsubishi, который двигался во встречном направлении на зеленый сигнал светофора.  

Фото: МЧС

В Mitsubishi было три человека – 22-летний водитель, его жена и двухлетний ребенок. Мужчина оказался зажат элементами кузова. Его деблокировали. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

Водитель автомобиля BMW не пострадала. 

Проводится проверка. 

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Фото: МЧС

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