Столкновение BMW и Mitsubishi в Гродно: пострадали три человека

Новости Беларуси. В результате столкновения двух автомобилей в Гродно пострадали три человека.

По информации МЧС, авария произошла днем 3 мая. Автомобиль Mitsubishi столкнулся с BMW X5, в котором находился 30-летний водитель.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, он при повороте налево на улицу Щорса не предоставил преимущества Mitsubishi, который двигался во встречном направлении на зеленый сигнал светофора.

Фото: МЧС

В Mitsubishi было три человека – 22-летний водитель, его жена и двухлетний ребенок. Мужчина оказался зажат элементами кузова. Его деблокировали. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

Водитель автомобиля BMW не пострадала.

Проводится проверка.