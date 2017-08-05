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Страна не знает выходных: полный состав комбайнов вышел 5 августа на поля Гродненской области

05.08.2017 - 20:18

Новости Беларуси. Выходной день – не для аграриев. В период уборочной максимально мобилизованы и люди, и техника. Завершить уборку зерна нужно до 20 августа. Такое поручение дал Президент во время селекторного совещания. В Гродненской области на сегодняшний день уже убрано 20 % всего зернового урожая региона. Есть и свои передовики – 11 экипажей комбайнеров-тысячников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из тонн рапса в литры масла. Новинка 2017 года в хозяйстве «Волковысское» – оборудование по отжиму семян. Теперь производство рапсового масла собственными силами 24 часа в сутки. Продукт – на продажу. Жмых – на корм скоту. Рентабельность каждой тонны семян – 7 000 рублей.

 В режиме «нон-стоп» работают не только механизмы. В период уборочной аграриям не до выходных. На счету каждый день – говорит директор хозяйства Сергей Чарковский. Ежедневно он лично выезжает на поля – следит за технологией уборки.  

А раз колосья в соломе пустые – дорогу кораблям полей. Все 17 комбайнов предприятия от рассвета до заката бороздят хлебную ниву. 

Сергей Чарковский, директор РСКУП «Волковысское»:
Определившись с коллективом, всё-таки это урожай, это труд и результат всего нашего годового труда, поэтому на уборке у нас нет выходных, мы работаем с утра до ночи, максимально как позволяют погодные условия.

Погодные условия в последние дни только на руку хлеборобам. Урожай высокий – осталось убрать без потерь и в кратчайшие сроки. Такой наказ дал глава государства.   

 Чем ниже опущена жатка, тем больше соломы будет заготовлено. Идеальным считается срез в 10 сантиметров. Измерим! Здесь – 4, то есть высший пилотаж!

 И здесь все знают, кто автор такого виртуозного следа от комбайна. Узнать можно по красному флажку на зеркале. Молодёжный и одновременно семейный экипаж братьев Илючеков – первый в Гродненской области на отечественной машине намолотил тысячу тонн зерна.   

Валентин Илючек, старший комбайнер РСКУП «Волковысское»:
Слаженный коллектив. Стараемся, чтоб не упасть лицом в грязь. Каждый год мы стараемся быть первыми в хозяйстве или первыми в районе.

Дмитрий Илючек, комбайнер РСКУП «Волковысское»:
Техника хорошая. Наша, отечественного производства даже не уступает импортной. С этим комбайном можно идти на рекорды.

В выходной день в поле и министр сельского хозяйства Беларуси. Он приехал лично пожать руку талантливым волковысским механизаторам. Вручить подарки, денежные премии, а заодно и прокатиться на комбайне-рекордсмене.     

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь::
Везде – то ли в поле, то ли на ферме, то ли в мехмастерских – везде должны быть свои энтузиасты, везде должны быть передовики, лидеры, которые должны вести за собой весь оставшийся трудовой коллектив.

В 2017 году аграрии отмечают, урожай  плюс 4 процента к прошлогоднему. Создать все условия труда и встретить Дажынки с увесистым национальным караваем – на бескрайних полях страны цель одна на всех.

Страна не знает выходных: полный состав комбайнов вышел 5 августа на поля Гродненской области

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