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Строительство трассы М6: подложка из геосетки, инновационный асфальт и переходы для диких животных

19.04.2017 - 23:06

Новости Беларуси. Качество, скорость и соответствие международным стандартам. Такими принципами руководствуются строители при реконструкции трассы М6.

Работа перешла в активную фазу – укладку асфальтобетонного полотна.

Смесь на объект поступает с пяти заводов, в том числе три мобильных производства развернулись непосредственно вдоль магистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнительные объезды, ограничение скорости 50 км/ч, попутчики в виде строительной техники. К временным неудобствам водители относятся с пониманием. Немного подождать, и почти 300 километров трассы М6 преобразятся в современную скоростную автомагистраль.

При скорости 120 км/ч из Гродно в Минск можно будет доехать всего за 2,5 часа.

Петр Лагойко, прораб дорожно-строительного управления:
Ширина проезжей части с укрепленной обочиной будет составлять 10 метров. Будут стоять блоки для избежания лобового столкновения автомобилей.

Этапы подготовки позади. Вот он – первый километр асфальтобетона. Пока катки разравнивают смесь, целый штаб инженеров, лаборантов и геодезистов с помощью специальной аппаратуры следит за технологией. Дорога должна соответствовать европейским стандартам.

Особые требования к покрытию: мобильное производство асфальбетона развернулось прямо здесь, в двух шагах от дороги.

Игорь Галинский, начальник участка асфальтобетонного завода:
Верхний слой – это наше ноу-хау. В асфальт, уже в сам смеситель, дозируются резино-битумные вяжущие гранулы. Это придает асфальтному покрытию эластичность и долговечность.

Дорожное полотно, как торт, из нескольких слоев.

Толщина – не меньше 20 сантиметров. К тому же новая технология – подложка из геосетки.

Это мировой опыт. Строители утверждают: дорога будет идеально ровной. Теорию на практике первой разрешили проверить машине СТВ.

Галина Буро, СТВ:
Пользуясь случаем, мы решили провести свой тест качества дороги. Во время движения наливаем воду в стакан и стараемся не расплескать. Как видим, ни одной капли мимо. Тест пройден.

От укладки асфальта до инженерных сооружений. На протяжении трассы возведут 5 мостов, 6 путепроводов и даже подземные переходы для диких животных.

А через каждые 15 километров – стоянки и места отдыха.

Владимир Манкевич, мастер дорожно-строительного управления:
Современное строительство моста отличается от прежнего строительства тем, что сейчас совсем по-другому у нас геодезические приборы.

Есть даже спутниковая навигация – это позволяет строить мосты с предельной точностью.

О необходимости строительства современной магистрали Минск–Гродно не раз говорил Президент. Организация движения по-новому в разы снизит аварийность на этом направлении. А еще в ближайшее время эта трасса должна стать линией притяжения для логистических центров и придорожных кафе, а это – плодородная почва для малого бизнеса.

Строительство трассы М6: подложка из геосетки, инновационный асфальт и переходы для диких животных

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