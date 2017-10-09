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Таможенный комитет Беларуси прокомментировал огромную пробку на границах со странами Евросоюза

09.10.2017 - 22:03

Новости Беларуси. Сложная ситуация сохраняется на белорусско-литовской границе. Уже третьи сутки там наблюдается большое скопление грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент очереди на пересечение границы в разных пунктах пропуска ждут около 1000 водителей.

Больше всего машин в «Каменном Логе» – около 400, далее по загруженности «Бенякони», «Котловка» и «Привалка».

Андрей Большаков, заместитель начальника главного управления Государственного таможенного Комитета Республики Беларусь:
В пунктах пропуска Литовской Республики проводились строительные работы, связанные с инфраструктурой. В связи с этим на выезд из Республики Беларусь скопилась значительная очередь из грузовых транспортных средств. Таможенными органами Республики Беларусь предпринимаются все необходимые меры для совершения таможенных операций в возможно короткие сроки, как на выезд, так и на въезд.

Кроме того, около 400 фур ожидают выезда на границе с Латвией, на белорусско-польской – свыше 120.

Всего на границах со странами Евросоюза скопилось около 1500 грузовиков.

Таможенный комитет Беларуси прокомментировал огромную пробку на границах со странами Евросоюза
Таможенный комитет Беларуси прокомментировал огромную пробку на границах со странами Евросоюза
Фото. Таможенный комитет Беларуси прокомментировал огромную пробку на границах со странами Евросоюза

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