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Тело молодого человека со скрипкой найдено в лесу под Лидой

15.06.2017 - 20:46

Новости Беларуси. Тело 20-летнего молодого человека обнаружили в лесном массиве под городом Лида. Как сообщает «Лидская газета», ссылаясь на РОВД, на теле мужчины – множественные резаные раны.

Молодой человек – житель деревни Островля. Он ушел из дома за три дня до трагедии.

«Лидская газета»:
7 июня в 14.40 в лесном массиве вблизи д. Дайнова с множественными резаными ранами левого предплечья и плеча, в области правого локтевого сгиба и правого предплечья, грудной клетки слева обнаружен труп. Прибывшие на место следователи установили личность погибшего. Им оказался неработающий 20-летний житель д. Островля.

Рядом с телом лежала скрипка. Предварительная версия: мужчина покончил жизнь самоубийством.

Фото носит иллюстративный характер

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