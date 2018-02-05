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«Теперь не могу жить без общения с моими белорусскими друзьями». Зимняя школа русского языка в Гродно

05.02.2018 - 23:55

Новости Беларуси. Иностранцев разных интересов и профессий объединила в Гродно Зимняя школа русского языка. Примечательно, что ее ученики, взрослые состоявшиеся люди, приезжают в Беларусь уже не впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему? Знает Галина Буро.

«Катюша» в исполнении интернационального дуэта – символично. А главное, на чистом русском языке. Ведь поляк Мариуш Кацинский именно за этим приехал в Гродно из Варшавы (кстати, уже не в первый раз). Мариуш сам опробовал белорусский безвиз, а теперь хочет открыть туристическую фирму в Польше, чтобы сотрудничать с нашей страной. Русский пополнит его языковую копилку, в которой уже есть английский, шведский и белорусский.

Мариуш Кацинский, участник Зимней школы русского языка (Польша):
Цяпер я хачу таксама вывучыць беларусскую мову. Я настолько уважаю белорусов! Это настолько приятные люди, хорошие люди, которые сияют гостеприимством, добротой, что я теперь не могу жить без общения с моими белорусскими друзьями.

Занятия в Зимней школе проходят две недели. В помощь – игровые детали, кинематограф и много картинок. Научить с нуля здесь могут любого иностранца.

Желание закрепить знания, открыть турфирму, стать переводчиком или общаться с восточными партнерами – это то, что приводит иностранцев в Зимнюю школу языка в Гродно. Вот и итальянец Франческо Прэте собирается связать свою жизнь с туристическим бизнесом. Он уже окончил университет в Саленто, но для работы нужна языковая практика.

Франческо Прэте, участник Зимней школы русского языка (Италия):
У нас в Италии думаем, что русский язык очень важный язык и для работы.

Любопытно, что иностранцы за русским языком едут не в Россию, а в Беларусь. В университете уверены: успех в грамотном произношении, без говоров и диалектов. Творчески отточить знания есть возможность и на практике: спеть в караоке.

Юрий Романовский, декан факультета довузовской подготовки Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Гродненский университет имеет 20-летний опыт организации преподавания русского языка как иностранного. То, что у нас ежегодно обучается русскому языку с нуля более 70 человек, уже говорит о том, что наши услуги востребованы и школа сложилась.

Галина Буро, СТВ:
А еще – культурная программа. Экскурсии по Гродно и Минску, дегустация блюд белорусской кухни, лекции по истории нашей страны. Так и расширяются международные горизонты. Совсем скоро в иностранных соцсетях появятся фото и видео с хэштэгом «Беларусь».

«Теперь не могу жить без общения с моими белорусскими друзьями». Зимняя школа русского языка в Гродно

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