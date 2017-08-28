новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

То, что может интересовать людей: выставка-ярмарка антиквариата «Гарадзенскі скарабей»

28.08.2017 - 09:46

Новости Беларуси. Антиквариат снова в моде: в Гродно коллекционеры организовали выставку-ярмарку старинных предметов «Гарадзенскі скарабей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этническая утварь, антикварные украшения и даже произведения искусства – все это представлено в импровизированном музее под открытым небом на центральной площади города. Более 50 частных коллекций доступны для гродненцев и туристов.

Каждый экспонат – часть истории как Гродно, так и целой страны.

Например, ностальгические предметы советской эпохи, раритетные куклы, амуниция Первой и Второй мировых войн. Но особым спросом пользуются старинные открытки – за ними выстраиваются целые очереди.

Виктор Какареко, руководитель народного клуба коллекционеров:
Люди готовы не только показать свою коллекцию, но одновременно показать и то, что может интересовать людей. То есть предметы быта, которые можно использовать как украшение городской квартиры. Это вазочки, это какие-то иконы, это статуэтки – можно перечислять очень долго.

То, что в городской квартире, как говорится, взял и глаз радуется.

Купить можно лишь часть предметов, многие выставлены как музейные экспонаты. Выставка-ярмарка будет работать до конца туристического сезона в последние выходные каждого месяца.

То, что может интересовать людей: выставка-ярмарка антиквариата «Гарадзенскі скарабей»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более 100 эксклюзивных изданий представлены на Пекинской международной книжной ярмарке
Более 100 эксклюзивных изданий представлены на Пекинской международной книжной ярмарке
Люди, которые с помощью грантов воплотили в жизнь мечту: необычная фотовыставка в Солигорске
Люди, которые с помощью грантов воплотили в жизнь мечту: необычная фотовыставка в Солигорске
Пять белорусских предприятий представят свои продукты на выставке «Food Expo-2017» в Гонконге
Пять белорусских предприятий представят свои продукты на выставке «Food Expo-2017» в Гонконге
Беларусь представит свою продукцию на Международной выставке промышленных товаров в сирийском Дамаске
Беларусь представит свою продукцию на Международной выставке промышленных товаров в сирийском Дамаске
Беларусь представит свою продукцию на старейшей на Ближнем Востоке международной выставке в Дамаске
Беларусь представит свою продукцию на старейшей на Ближнем Востоке международной выставке в Дамаске
Фотофакт: выставка подарков королеве Елизавете II открылась в Лондоне
Фотофакт: выставка подарков королеве Елизавете II открылась в Лондоне
Узнать о системе фортов XIX века: выставка открылась в музее «5 форт» в Брестской крепости
Узнать о системе фортов XIX века: выставка открылась в музее «5 форт» в Брестской крепости
Более 300 советских игрушек из частных коллекций в краеведческом музее Могилева: фотофакт
Более 300 советских игрушек из частных коллекций в краеведческом музее Могилева: фотофакт
Все новости по теме Выставки в Беларуси и мире
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru