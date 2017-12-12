Трактор упал с обрыва в реку в Мостовском районе: погибли двое мужчин

Новости Беларуси. В Мостовском районе в реке Щара был обнаружен трактор с прицепом.

По информации УСК по Гродненской области, хозяин трактора его передал 57-летнему мужчине, который имеет удостоверение транспорта.

Свидетели видели, как мужчина за рулем трактора выезжал из деревни.

Фото: СК

Транспортное средство было найдено в реке у обрыва. В воде были обнаружены два человека – водитель и его 52-летний односельчанин.

Проводится проверка, которая прояснит обстоятельства произошедшего. Будет проведен ряд экспертиз.

Фото: СК

После проверки будет дана правовая оценка данному инциденту.