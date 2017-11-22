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Туристический киномаршрут появился в Гродно

22.11.2017 - 09:58

Новости Беларуси. Гости города могут узнать, какие известные фильмы были сняты на улицах областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все началось с Аллеи кино на центральной пешеходной улице Советской. Там уже разместили шесть каменных плит с названиями лент.

Еще шесть в ближайшее время пополнят коллекцию.

«Белые Росы», «Міколка-паравоз», «В августе 44-го», «Следы апостолов» – эти и многие другие фильмы с 50-х годов снимались в различных точках города. Всего 15 кинокартин. В местах съемок установлены памятные знаки, таблички и пюпитры – на них кадры из фильмов с аннотацией к сюжету на русском, белорусском и английском языках.

Александр Войтулянис, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского горисполкома:
В перспективе у нас будут еще несколько фильмов отражены в центральной части города. Это будут и стенды, и информационные пюпитры. Также тематические места – скамейка, например, с привязкой к местности, скульптурная композиция, чтобы можно сделать было еще и фотозону из этого места.

Чтобы человек почувствовал себя актером в этом амплуа.

Либо как-то запечатлел себя в том месте, где есть исторический кадр этого фильма и на фоне его с какой-то атрибутикой он может выступить.

Организаторы надеются с помощью киноистории добавить колорита туризму в безвизовой зоне Беларуси. К слову, ее уже посетили около 50 тысяч иностранцев без визы.

Туристический киномаршрут появился в Гродно

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