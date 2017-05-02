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Убил из-за сигареты? В Слониме 16-летний подросток жестоко расправился с бабушкой и дедушкой

02.05.2017 - 14:24

Новости Беларуси. В Слониме следователи расследуют резонансное убийство местного скульптора и его супруги.

Жестокое преступление всколыхнуло поселок «Дружный». Леониду Богдану было 64 года. Его супруге – 60. Работы Богдана известны каждому жителю Слонима: бюст Михаила Казимира, Адама Мицкевича, Франциска Скорины.

Вместе с супругой Леонид Богдан воспитывал внука.

Так получилось, что бабушка и дедушка с трех лет заменили мальчику родителей. Его отец давно переехал в Минск, мама – в Эмираты, там у нее новая семья.

В тот роковой день подросток поссорился с бабушкой и дедушкой. Конфликт возник из-за электронной сигареты. Пожилые люди думали, что с помощью этого устройства внук употребляет наркотики. В какой-то момент подросток схватил нож и металлический совок. Несколько ударов. Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимыми с жизнью. Истекая кровью, мужчина умолят внука одуматься, вызвать скорую. Подросток отправился в гараж, вернулся уже с топором и добил родного деда.

Совершив преступление, юноша побежал в церковь.

В храме он рассказал, что ночью неизвестные в масках ворвались в дом и жестоко расправились с его родными. Со слов подростка, ему чудом удалось спастись.

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области: 
Несовершеннолетний житель Слонима подозревается в убийстве двух родственников
Утром 30 апреля в г.Слоним 16-летний местный житель сообщил об убийстве родных бабки и деда. После проведения дальнейших следственных действий с участием сотрудников областных управлений Следственного комитета, внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз, подросток был задержан по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.

Произошедшее стало настоящим потрясением для жителей города. Со слов горожан, никто никогда не слышал о конфликтах в этой семье.

Мальчик хорошо учился, занимался спортом, всегда был приветлив.

Одноклассник подозреваемого («Газете Слонимской»):
Я не могу поверить, что это все совершил Сашка. Он сам по себе добрый, обычный парень. Спортсмен. Бодибилдингом занимался. Ничем не отличался от нас всех. Я в шоке. Все как во сне. Кажется, завтра проснешься и все будет нормально.

Соседи рассказывают: «бабушка с дедушкой хорошо его воспитывали, ни в чем ему не отказывали».

К дому, где в минувшие выходные произошла трагедия, несут цветы. Проститься со скульптором и его женой приезжают из других городов.

В отношении подозреваемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Леонид Богдан с супругой

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