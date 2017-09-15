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Убийство скульптора и его супруги в Слониме: внук избивал родных руками и ногами

15.09.2017 - 20:25

Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства двух пожилых людей.

Жестокое преступление минувшей весной всколыхнуло поселок «Дружный». Леониду Богдану было 64 года. Его супруге – 60. «Следователями собраны доказательства, уличающие в убийствах пенсионеров их внука, которому на день совершения преступления было 16 лет», – сообщает официальный представитель СК.  

Конфликт в этой семье зрел давно. Внук не мог найти общий язык с дедушкой и бабушкой, которые его воспитывали.

Подробности трагедии

В качестве орудия преступления он выбрал нож, совок и топор. Этими предметами школьник нанес своим родным многочисленные удары. В какой-то момент в ход пошли кулаки. Он избивал бабушку ногами и руками.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Убийствам предшествовал конфликт, основанный на длительном непонимании друг друга. По результатам проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлены определенные проблемы с психикой, однако он может в полной мере сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Соответственно подлежит ответственности на общих основаниях. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.

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