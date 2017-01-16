новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Ученицу 3-го класса возле школы сбила машина, ребенок в реанимации

16.01.2017 - 21:09

Новости Беларуси. Авария в деревне Озеры сегодня утром едва не закончилась трагедией. Девочка хотела сократить путь к школе. Буквально несколько метров: школьница перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

Как рассказали в ГАИ Гродненского облисполкома,

водитель Audi не успел среагировать.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ГАИ Гродненского облисполкома:
Внимание ребёнка привлекли ворота школы, предназначенные для проезда автомобильного транспорта. Они были открыты и находились ближе чем калитка. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Гродненском районе молоковоз вылетел в кювет после столкновения с легковым автомобилем
В Гродненском районе молоковоз вылетел в кювет после столкновения с легковым автомобилем
Лобовое столкновение под Гродно: погиб молодой человек
Лобовое столкновение под Гродно: погиб молодой человек
в Гродно троллейбус протаранил пять припаркованных авто
В Гродно троллейбус протаранил пять припаркованных авто
В Гродненской области уснувший водитель устроил смертельное ДТП
Смертельное ДТП в Гродненской области: водитель уснул за рулем
Авария в Гродненской области
Родители малыша, погибшего после аварии в Гродненской области, были пьяны
2-летний мальчик умер в реанимации после аварии в Вороновском районе
За рулем Audi – пьяный отец: 2-летний мальчик умер в реанимации после аварии в Вороновском районе
Перевернулась фура в Лиде
Под Лидой перевернулся автомобиль с 15-тонной железобетонной плитой на прицепе
В Лиде машина с пьяной компанией уходила от погони и влетела в столб
Пьяная компания на Ford врезалась в столб, скрываясь от погони в Лиде – пассажир вылетел из салона
Все новости по теме Авария в Гродненской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru