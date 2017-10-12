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Увидел эту ползучую, и меня осенило: как в Кореличском районе растят бургундских улиток

12.10.2017 - 23:05

Новости Беларуси. Герои нашего материала предпочли городу деревню. Молодая пара из Минска переехала в Кореличский район, где открыла свою ферму по выращиванию виноградной или, как ее еще называют, бургундской улитки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азы улиточного бизнеса Владимир и Виктория начали постигать четыре года назад. Супруги признаются: никогда не думали, что станут фермерами. Он – минчанин, инженер, работал руководителем, объездил много стран. Она – украинская журналистка. Познакомились в Киеве. Семейная жизнь начиналась в ритме большого города, а продолжилась в романтике деревни. Уход от галстуков и каблуков был обоюдным желанием.

Владимир Рабков, фермер:
Охота больше спокойствия, тишины, свежего воздуха. Мы давно с супругой хотели перебраться. А тут на тебе – такое счастье подфартило. Приехали, увидел эту ползучую, маленькую, большую. Поднял ее, эту мясную часть увидел, и меня как бы осенило.

Владимир и Виктория Рабковы аккуратно сортируют взрослых и молодых улиток. Осень – сезон сбора урожая не только на грядках, но и на этой ферме. Супруги для своих рогатых подопечных устроили настоящий рай – отдельные загоны-квартиры, специальная система увлажнения, богатая витаминами еда.

Не удивительно, что стадо виноградных улиток разрослось до 160 тысяч особей. В живом весе это больше 5 тонн.

Владимир Рабков:
Это не так, как кажется на первый взгляд. Да, в интернете написано: бизнес легкий – взял улиток, завел, пустил и забыл. Нет.

На первых порах получалось не все. Немало денег супруги потратили на стажировку у фермера во Франции. Учились выращивать моллюсков, заниматься селекцией. Сорт этих бургундских улиток – крупный, прихотливый. Но и качество мяса выше, чем у лесных.

Владимир Рабков:
Видите – крупная улитка. На фоне обычной виноградной улитки бургундской вот эта выглядит как великан.

Три года фермеры только вкладывали в свой бизнес. В этом году моллюски впервые начали приносить доход.

Галина Буро, СТВ:
Самое главное в разведении улиток – сохранить их поголовье. В природе 50 % погибают от мороза, но на ферме это недопустимо. Поэтому часть рогатого стада на зиму переселяют на склад, остальных – на продажу.

Улиточный бизнес перспективный – спрос на моллюсков растет.

Виктория Рабкова уверена: улитки хороши и в косметологии. Испытано на себе.

Виктория Рабкова, фермер:
Улиточная слизь очень богата таким активным веществом, муцином, которое способствует регенерации кожи, разглаживанию морщин, увлажнению, подтягиванию.

Они по-настоящему счастливы. Здесь, в глуши, в деревне, они нашли себя. И планы только оптимистичные: построить агроусадьбу, создать рабочие места и

угощать туристов авторскими блюдами, где улитка, конечно, будет королевой стола.

Увидел эту ползучую, и меня осенило: как в Кореличском районе растят бургундских улиток

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