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«Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля

15.04.2018 - 15:01

Новости Беларуси. Полноводные берега Августовского канала 15 апреля собрали участников международного фестиваля «Неманская весна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он открывает сезон водного туризма.

Гонки на байдарках и катамаранах, краш-тест каяка из подручных материалов и полеты на метле над рекой. Первыми испытали водную гладь спортсмены из Беларуси, России и Украины – всего около 200 участников.

Река Осташанка славится своим экстремальным маршрутом и ежегодно привлекает профессионалов и любителей из разных стран. Скорость, техника и зрелищность – испытания не для слабаков.

Борис Третевич, участник фестиваля (Украина):
У нас ужо добрая традыцыя. З беларусамі мы падтрымліваем адзін аднаго ў змаганнях. Беларусы прыязджаюць на наш міжнародны турнір па тэхніцы пешаходнага турызму, а мы заўжды камплектуем каманды і прыязджаем да вас на гэтыя змаганні «Неманская вясна».

Не только соревнования, но и праздник для отдыхающих. Мастер-классы по управлению байдаркой, турнир обжор, детская полоса препятствий и фуд-корты с необычными блюдами и травяными взварами – туристам скучать не придется. Вечером на берегу Августовского канала выступят с концертом белорусские исполнители.

«Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля
Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе
Фото. Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе
Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе
Фото. Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе
Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе
Фото. Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе
Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе
Фото. Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе

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