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В аварии в Гродно погиб ксендз Тадеуш Вышинский

24.12.2016 - 12:51

Новости Беларуси. Авария в Гродно произошла накануне вечером. 

По предварительной информации, водителю Volkswagen Golf стало плохо за рулем. На закруглении дороги он не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти мужчину.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
В областном центре возле Центрального рынка погиб пожилой водитель «Фольксвагена». При движении со стороны улицы Антонова в направлении улицы Подольной на закруглении влево машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Спасти водителя не удалось. Он скончался на месте ДТП.

За рулем Volkswagen находился ксендз Тадеуш Вышинский, профессор Высшей духовной семинарии в Гродно. Ему было 86 лет.

В аварии в Гродно погиб ксендз

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