В Беларуси открыли АЭС. Сколько теперь страна будет экономить на энергоресурсах?
Новости Беларуси. Наша страна теперь в числе немногих государств-обладателей мирного атома. Успешно завершен поистине исторический проект суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Островце дан торжественный старт работе первого энергоблока.
Глава государства 7 ноября открыл атомную электростанцию. Для всей энергосистемы – это эволюционный этап развития.
И этот праздничный день определенно войдет в учебники белорусской истории. Возведение собственной атомной станции для Беларуси – возможность удешевить стоимость получения энергии, сократить импорт нефти и газа и в целом сделать энергетическую отрасль более независимой и безопасной, а национальную экономику – в большей степени конкурентоспособной.
Все подробности знакового события в материале Виктории Ходосок.
Этот небольшой городок – Островец – в северной части Гродненской области за несколько лет очень сильно изменился. Здесь построили новые микрорайоны, детские сады, школы и магазины. Да и в регионе сегодня Островецкий район – лидер по зарплате. Двигатель такого прогресса – Белорусская АЭС.
Виктория Ходосок, СТВ:
Важнейший энергетический проект Беларуси. Наша первая и однозначно не последняя собственная атомная станция. Да, на этом останавливаться не планируем. Президент об этом уже говорил. И сегодня тоже.
Решение строить свою АЭС приняли в 2008 году. Детально подбирали атомные площадки. Рассматривались и Витебская, и Могилевская области. Но там были свои сложности: возможны провалы грунта. А это как раз вопрос безопасности.
Были загвоздки и по другим регионам. А Островецкая площадка всем требованиям отвечала. Итак, проект суперсовременный – нового поколения 3+. Территория в более чем 100 гектаров. А срок эксплуатации – 60 лет с возможностью продления до 100.
Сегодня в праздник – 7 ноября – на АЭС приехал и Президент. Ведь именно он был инициатором ее строительства. Да, и это уже такая традиция, что в этот день из года в год глава государства обязательно торжественно открывает новый и важный объект для белорусов.
Накануне, 6 ноября, метро. Сегодня – увеличение мощности первого энергоблока до 400 Мегаватт. Исторический момент. За ним – большой объем работы – проверка готовности всех систем, всевозможные испытания и подготовка сотрудников станции.
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Виктория Ходосок:
Во всем мире очень сложный период. Останавливаются производства, закрываются границы. А тем временем Беларусь каждый рубль старается вложить с большой отдачей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы построили свою станцию, уникальную станцию. И поверьте, вопрос даже не в том, что мы ее построили – это хорошо. Но мы инвестировали почти 7 миллиардов долларов в экономику нашей страны за эти годы. И если строить вторую станцию, представьте, это хороший такой стимул для развития экономики, это хороший драйв для развития экономики. Это локомотив, который даст движение многим-многим секторам экономики материально.
Но и это не главное. Главное – мозги. Мы научились чудо сотворить. Сколько будет стоить электроэнергия, мы убедимся сейчас по факту. Я вам только что сказал, что мы уже по сравнению с нашей нынешней энергетикой буквально за несколько дней получили миллион долларов экономии.
Понятно, что с появлением своей АЭС мы решим важные вопросы. Например, сможем продавать энергию на экспорт, значительно сократим импорт ресурсов, а значит сможем обеспечивать внутренние потребности в электроэнергии примерно на 40 %.
Ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 миллиардов Киловатт-час. А запуск атомной станции позволит замещать порядка 4,5 миллиардов метров кубических природного газа в год. Это сэкономит в бюджете более 500 миллионов долларов в год. Но останавливаться на этом белорусы точно не будут. Президент уже обсуждает, где бы лучше построить вторую АЭС.
Александр Лукашенко:
Если мы захотим с вами построить вторую атомную станцию в Беларуси, на востоке, к примеру, или на юге, дороже будет, чем здесь их поставить – два блока?
– У нас с белорусской стороной контракты большие, они в долларах. Но расчеты практически мы ведем в рублях. Поэтому в этом смысле мы добились очень большой экономии, вы об этом знаете.
И второй момент: инфляционная составляющая будет, поэтому в рублях не нужно относиться к этому, как к той же цене. Но с точки зрения долларовой, я думаю, что мы будем оставаться в параметрах тех контрактов, которые были. Инфраструктура на этой площадке будет дешевле однозначно.
Александр Лукашенко:
То есть поставить два блока здесь и на востоке страны в цене разница будет?
– Если сюда пристраивать – дешевле. Если строить в чистом поле, конечно, дороже.
Александр Лукашенко:
Намного в процентах?
– Думаю, что 12-13 %.
Белорусскую АЭС с двумя энергоблоками строили по российскому проекту «АЭС-2006», с водо-водяным реактором – он самый безопасный. И у него двойная защитная оболочка. Что означает, боятся урагана или взрыва не стоит.
Буквально на днях первый блок АЭС включили в объединенную энергосистему страны. И уже результат – отпущено более 22 миллионов Киловатт-час и сэкономлено природного газа на миллион долларов. В промышленную эксплуатацию первый блок планируют ввести в феврале 2021 года. Второй – в мае 2022-го.
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Особо интересуется Президент и отработанным ядерным топливом. Это, кстати, не отходы. Это во-первых. А во-вторых, вывозить бесплатно его будет российская сторона.
– Мы считаем отработавшее топливо никакими не отходами.
Александр Лукашенко:
Я тоже так считаю.
– Это часть топливного замкнутого цикла, к которому мы идем. Это будущее топливо для реакторов на быстрых нейтронах. Там будет восстанавливаться уран и потом опять попадать в реактор. Будущее именно двухкомпонентной атомной энергетики – в замкнутом безотходном топливном цикле.
Александр Лукашенко:
То есть это в другой реактор пойдет. Они есть у нас?
– Да, они есть. В Беларуси их нет, естественно. Есть два: БН-600 МВт и БН-800. Это Белоярская станция, которая находится в Свердловской области.
Александр Лукашенко:
Это отработанное топливо как полуфабрикат идет туда и обратно может вернуться?
– Обратно в тепловой реактор, реакторы ВВЭР водо-водяные.
Александр Лукашенко:
Но у нас не все отработавшее топливо проходит этот этап, да? Оно где-то хранится?
– Да. Постольку поскольку быстрых реакторов намного меньше, чем тепловых, у нас есть специальные хранилища отработавшего ядерного топлива. Это никакие не могильники, не места для захоронения – места для временного хранения и дальнейшей переработки.
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Александр Лукашенко: станция небезопасная, станция такая-сякая. А почему? Мы конкуренты западным странам
Новости Беларуси. Сегодня в мире в 31 стране 190 АЭС. Развивать свою атомную энергетику мечтают многие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна в свое время пошла на такой важный шаг. И сегодня этот объект – большая гордость для небольшой, но независимой страны.
Виктория Ходосок, СТВ:
Но, видимо, для кого-то проект – кость в горле. И дышать нормально в таком состоянии, понимаем, сложно. Белорусская АЭС соответствует всем требованиям безопасности. И в чем бы там не упрекали завистники, этот факт не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ и ВАО АЭС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Станция небезопасная, станция такая-сякая. И пошло-поехало. А почему? А потому что мы конкуренты сегодня. Мы сегодня конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь.
Наконец-то вы уже, наверное, поняли, чего они хотят. Как я всегда говорил: мы все равно построим эту станцию, потому что мы не делаем это бесконтрольно, мы не делаем что-то несовершенное. Мы не делаем то, что не делает весь мир. Финляндия, по-моему, строит сегодня атомную станцию. По периметру в России создано много атомных станций. В Украине не одна атомная электростанция. Польша вот готова построить эти четыре блока или четыре станции. Да и Литва уже заявляет, что они хотят построить. Так мы чем хуже? Если безопасность, там мы окружены этими энергоблоками (и более старыми блоками). У нас совершенный блок, самый современный. Мы чего должны бояться чего-то?
МАГАТЭ здесь контролировали постоянно – мы не отказывались, литовцев сюда приглашали: идите, смотрите! Конкуренция. Зависть. Ненависть к тому, что происходит на нашей земле. Эта политика не для нас.
Поэтому я хочу еще раз обратиться сегодня с этой площадки Белорусской АЭС: давайте жить дружно.
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