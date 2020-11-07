В Беларуси открыли АЭС. Сколько теперь страна будет экономить на энергоресурсах?

Новости Беларуси. Наша страна теперь в числе немногих государств-обладателей мирного атома. Успешно завершен поистине исторический проект суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Островце дан торжественный старт работе первого энергоблока.

Глава государства 7 ноября открыл атомную электростанцию. Для всей энергосистемы – это эволюционный этап развития.

И этот праздничный день определенно войдет в учебники белорусской истории. Возведение собственной атомной станции для Беларуси – возможность удешевить стоимость получения энергии, сократить импорт нефти и газа и в целом сделать энергетическую отрасль более независимой и безопасной, а национальную экономику – в большей степени конкурентоспособной.

Все подробности знакового события в материале Виктории Ходосок.

Этот небольшой городок – Островец – в северной части Гродненской области за несколько лет очень сильно изменился. Здесь построили новые микрорайоны, детские сады, школы и магазины. Да и в регионе сегодня Островецкий район – лидер по зарплате. Двигатель такого прогресса – Белорусская АЭС.

Виктория Ходосок, СТВ:

Важнейший энергетический проект Беларуси. Наша первая и однозначно не последняя собственная атомная станция. Да, на этом останавливаться не планируем. Президент об этом уже говорил. И сегодня тоже.

Решение строить свою АЭС приняли в 2008 году. Детально подбирали атомные площадки. Рассматривались и Витебская, и Могилевская области. Но там были свои сложности: возможны провалы грунта. А это как раз вопрос безопасности.

Были загвоздки и по другим регионам. А Островецкая площадка всем требованиям отвечала. Итак, проект суперсовременный – нового поколения 3+. Территория в более чем 100 гектаров. А срок эксплуатации – 60 лет с возможностью продления до 100.

Сегодня в праздник – 7 ноября – на АЭС приехал и Президент. Ведь именно он был инициатором ее строительства. Да, и это уже такая традиция, что в этот день из года в год глава государства обязательно торжественно открывает новый и важный объект для белорусов.

Накануне, 6 ноября, метро. Сегодня – увеличение мощности первого энергоблока до 400 Мегаватт. Исторический момент. За ним – большой объем работы – проверка готовности всех систем, всевозможные испытания и подготовка сотрудников станции.

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Виктория Ходосок:

Во всем мире очень сложный период. Останавливаются производства, закрываются границы. А тем временем Беларусь каждый рубль старается вложить с большой отдачей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы построили свою станцию, уникальную станцию. И поверьте, вопрос даже не в том, что мы ее построили – это хорошо. Но мы инвестировали почти 7 миллиардов долларов в экономику нашей страны за эти годы. И если строить вторую станцию, представьте, это хороший такой стимул для развития экономики, это хороший драйв для развития экономики. Это локомотив, который даст движение многим-многим секторам экономики материально.

Но и это не главное. Главное – мозги. Мы научились чудо сотворить. Сколько будет стоить электроэнергия, мы убедимся сейчас по факту. Я вам только что сказал, что мы уже по сравнению с нашей нынешней энергетикой буквально за несколько дней получили миллион долларов экономии.

Понятно, что с появлением своей АЭС мы решим важные вопросы. Например, сможем продавать энергию на экспорт, значительно сократим импорт ресурсов, а значит сможем обеспечивать внутренние потребности в электроэнергии примерно на 40 %.

Ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 миллиардов Киловатт-час. А запуск атомной станции позволит замещать порядка 4,5 миллиардов метров кубических природного газа в год. Это сэкономит в бюджете более 500 миллионов долларов в год. Но останавливаться на этом белорусы точно не будут. Президент уже обсуждает, где бы лучше построить вторую АЭС.

Александр Лукашенко:

Если мы захотим с вами построить вторую атомную станцию в Беларуси, на востоке, к примеру, или на юге, дороже будет, чем здесь их поставить – два блока?

– У нас с белорусской стороной контракты большие, они в долларах. Но расчеты практически мы ведем в рублях. Поэтому в этом смысле мы добились очень большой экономии, вы об этом знаете.

И второй момент: инфляционная составляющая будет, поэтому в рублях не нужно относиться к этому, как к той же цене. Но с точки зрения долларовой, я думаю, что мы будем оставаться в параметрах тех контрактов, которые были. Инфраструктура на этой площадке будет дешевле однозначно.

Александр Лукашенко:

То есть поставить два блока здесь и на востоке страны в цене разница будет?

– Если сюда пристраивать – дешевле. Если строить в чистом поле, конечно, дороже.

Александр Лукашенко:

Намного в процентах?

– Думаю, что 12-13 %.

Белорусскую АЭС с двумя энергоблоками строили по российскому проекту «АЭС-2006», с водо-водяным реактором – он самый безопасный. И у него двойная защитная оболочка. Что означает, боятся урагана или взрыва не стоит.

Буквально на днях первый блок АЭС включили в объединенную энергосистему страны. И уже результат – отпущено более 22 миллионов Киловатт-час и сэкономлено природного газа на миллион долларов. В промышленную эксплуатацию первый блок планируют ввести в феврале 2021 года. Второй – в мае 2022-го.

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Особо интересуется Президент и отработанным ядерным топливом. Это, кстати, не отходы. Это во-первых. А во-вторых, вывозить бесплатно его будет российская сторона.

– Мы считаем отработавшее топливо никакими не отходами.

Александр Лукашенко:

Я тоже так считаю.

– Это часть топливного замкнутого цикла, к которому мы идем. Это будущее топливо для реакторов на быстрых нейтронах. Там будет восстанавливаться уран и потом опять попадать в реактор. Будущее именно двухкомпонентной атомной энергетики – в замкнутом безотходном топливном цикле.

Александр Лукашенко:

То есть это в другой реактор пойдет. Они есть у нас?

– Да, они есть. В Беларуси их нет, естественно. Есть два: БН-600 МВт и БН-800. Это Белоярская станция, которая находится в Свердловской области.

Александр Лукашенко:

Это отработанное топливо как полуфабрикат идет туда и обратно может вернуться?

– Обратно в тепловой реактор, реакторы ВВЭР водо-водяные.

Александр Лукашенко:

Но у нас не все отработавшее топливо проходит этот этап, да? Оно где-то хранится?

– Да. Постольку поскольку быстрых реакторов намного меньше, чем тепловых, у нас есть специальные хранилища отработавшего ядерного топлива. Это никакие не могильники, не места для захоронения – места для временного хранения и дальнейшей переработки.

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