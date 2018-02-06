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В Берестовицком районе четыре парня перевернули припаркованный Fiat

06.02.2018 - 12:53

Новости Беларуси. В Берестовицком районе четверо молодых людей перевернули припаркованный автомобиль.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 33-летний водитель Fiat оставил его на обочине без нарушений ПДД.

4 молодых парня, троим из которых по 29 лет, а одному – 19, перевернули с колес на крышу припаркованный автомобиль.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
«Пострадавший» Fiat довольно маленький, поэтому свой умысел четырём крепким гражданам удалось довести без проблем до конца. Когда владелец иномарки увидел, что случилось с его транспортным средством, то сразу обратился в милицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

В конце декабря 2017 года в спальном районе Гродно неизвестные ночью прокалывали колеса.

Повреждены более 10 автомобилей – здесь подробнее.

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