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В Берестовицком районе пенсионер облил бензином и поджег бывшую жену

12.12.2017 - 10:33

Новости Беларуси. В Берестовицком районе мужчина поджег свою бывшую жену.

По информации МВД, инцидент произошел 11 декабря в обед. 60-летний мужчина, который ранее был судим, облил бензином и поджег бывшую жену, с которой они проживали вместе. Происшествие случилось после совместного распития алкоголя.

57-летняя женщина была госпитализирована. Пенсионера задержали.

Возбуждено уголовное дело.

В конце ноября резонансный случай произошел в Ляховичах.

Мужчина хотел специально заразить ВИЧ-инфекцией бывшую жену – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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