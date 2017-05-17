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В цеху «Гродно Азота» монтажник упал с 9-метровой высоты

17.05.2017 - 15:59

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования 33-летнего монтажника ОАО «Союзпроммонтаж». Инцидент произошел утром 11 мая.

Мужчина находится в больнице. Его травмы относятся к категории тяжких.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Установлено, что около 11 часов 11 мая он выполнял строительные работы в одном из цехов ОАО «Гродно Азот», после чего упал с металлического каркаса с высоты около 9 метров. Для установления обстоятельств случившегося следователями осмотрено место происшествия, опрашиваются руководители и рабочие, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается служебная, техническая и иная документация. Выясняется вопрос обеспечения монтажника средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ на высоте. Проводятся иные процессуальные действия. 

Источник фото: СК РБ

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