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В Ошмянском районе в частном доме взорвался газовый баллон: пострадал 25-летний мужчина

19.01.2018 - 11:11

Новости Беларуси. 18 января в деревне Гравжишки взорвался газовый баллон.

Как сообщает МЧС, взрыв произошёл в доме 75-летней женщины. В результате инцидента было повреждено 3 квадратных метра стены и стёкла на веранде.

В это время в доме находился 25-летний внук владелицы дома. Молодой человек получил травмы разной степени тяжести. Парня госпитализировали.

Предполагается, что взрыв произошёл из-за нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

На этой неделе в жилом доме Бреста произошёл взрыв газового баллона.

Из-за него обрушилась часть стены жилого дома – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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Фото: МЧС
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