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В Гродненском районе из-за обвала грунта в колодце погиб рабочий

09.11.2017 - 11:07

Новости Беларуси. Днем 8 октября в Гродненском районе мужчину засыпало землей в колодце из-за обвала грунта.

По информации Гродненского ОУМЧС, инцидент произошел во время выкапывания колодца питьевой воды.

Спасатели обнаружили мужчину на глубине 4 метров. 32-летний рабочий погиб.

Фото: МЧС

По предварительным данным, бригада из трех человек копала колодец на частном подворье. Работы проходили без использования бетонных колец.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В августе нынешнего года в Горках рабочих засыпало грунтом в траншее, один человек скончался – здесь подробнее.

Фото: МЧС
МЧС
Фото. МЧС
МЧС
Фото. МЧС

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