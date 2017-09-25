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В Гродненском районе во время пожара в сарае погиб мужчина: в поджоге подозревается его сын

25.09.2017 - 13:20

Новости Беларуси. Вечером 22 сентября в Гродненском районе произошел пожар, в результате которого погиб человек.

По информации УСК по Гродненской области, горел деревянный сарай. Внутри постройки было обнаружено тело 61-летнего хозяина участка, на котором находился сарай. Мужчина отравился окисью углерода во время пожара.

Фото: Следственный комитет

По предварительным данным, причиной возгорания является занесение в помещение постороннего источника зажигания. В умышленном поджоге постройки, в которой находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, подозревается сын погибшего, который был судим ранее за уклонение от содержания детей.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Мотив преступления – личные неприязненные отношения и предшествовавшая поджогу ссора между родственниками.

Фото: Следственный комитет

38-летний подозреваемый из Гродно задержан. Возбуждено уголовное дело по статье убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью.

Фото: Следственный комитет

Проводится ряд экспертиз и расследование. Опрашиваются родственники, соседи и знакомые семьи.

Фото: Следственный комитет

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