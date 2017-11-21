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В Гродно 15-летний школьник ночью угнал два автомобиля

21.11.2017 - 12:12

Новости Беларуси. В Гродно 15-летний подросток ночью за несколько часов угнал два автомобиля, а еще одну машину не удалось завести.

По информации УВД Гродненского облисполкома, все автомобили школьник выбирал одной марки – производства Волжского автозавода.

Первый автомобиль угнать не получилось, потому что не запустился двигатель.

Около часа ночи мальчик угнал ВАЗ 2105, но на этом транспортном средстве не удалось далеко уехать, потому что он был оснащен блокиратором руля. Из-за заклинившего руля подросток бросил автомобиль на дороге.

Через час злоумышленник вскрыл ВАЗ 2106, поехал, но у автомобиля на скорости заклинило руль и транспортное средство врезалось в придорожную конструкцию. Подросток пошел домой.

Обо всем произошедшем школьник рассказывал в социальных сетях.

Утром жители обнаружили на дороге брошенные машины, которые удалось угнать подростку.

Возбуждено уголовное дело по статье «угон».

Несколько лет назад в Минске 15-летний мальчик угнал отцовскую машину.

На ней подросток сбил 3-летнего ребенка на пешеходном переходе – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

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