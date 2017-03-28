новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Гродно 89-летняя бабушка скончалась после сеанса массажа

28.03.2017 - 13:53

Новости Беларуси. Женщина скончалась после сеанса массажа. К летальному исходу привели тяжелые травмы. Согласно заключению судмедэкспертов, во время процедуры бабушка получила несколько закрытых переломов.

Выяснилось, что

мужчина, который вызвался оказывать медицинские услуги, не имел на это соответствующих прав. Возбуждено уголовное дело. 

Игорь Белозеров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
В Гродно пенсионерка 1928-го года рождения в силу возраста нуждалась в массажных процедурах и стала искать подходящего специалиста. Тут как тут нашелся мужчина, заверивший, что без труда справиться с этой задачей. Кроме массажа он провел процедуру лечебной гимнастики. После этих манипуляций престарелая женщина почувствовала себя значительно хуже, попала в больницу и вскоре скончалась.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Витебский областной клинический родильный дом
Гибель новорожденной в Витебске: беременная женщина приехала к матери из Санкт-Петербурга, на учет стала на поздних сроках
Это слишком мягко для них: по делу о заказном убийстве в Минске суд вынес два пожизненных приговора
Это слишком мягко для них: по делу о заказном убийстве в Минске суд вынес два пожизненных приговора
Минский городской суд
Пожизненные сроки и 12 лет тюрьмы: вынесен приговор по делу о двойном заказном убийстве
Минский городской суд
Дело о двойном заказном убийстве в декабре 2015 года: 6 марта в Минске будет вынесен приговор
В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот: неизвестные проникли в зоопарк и избили животное
В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот: неизвестные проникли в зоопарк и избили животное
В Германии двух стритрейсеров, устроивших смертельную аварию, приговорили к пожизненному заключению
В Германии двух стритрейсеров, устроивших смертельную аварию, приговорили к пожизненному заключению
Ким Чен Нам умер от нервно-паралитического яда: эксперты проверяют аэропорт
Ким Чен Нам умер от нервно-паралитического яда: эксперты проверяют аэропорт
В Малазии задержан подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама
В Малазии задержан подозреваемый в убийстве Ким Чон Нама
Все новости по теме Убийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru