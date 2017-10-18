новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Гродно 9-летний школьник не пришел домой из-за замечания в дневнике

18.10.2017 - 17:33

Новости Беларуси. В Гродно 9-летний школьник не вернулся вечером домой из-за замечания в дневнике.

По информации УВД Гродненского облисполкома, родители попытались найти сына своими силами, но это не дало результатов. Ближе к ночи семья обратилась к правоохранителям.

Мальчик был найден на чердаке дома, где он проживал с родителями. Школьник рассказал правоохранителям, что забыл ключи от квартиры и поэтому не смог попасть в нее.

Оказалось, что мальчик получил замечание в дневник и испугался рассказывать об этом родителям.

Бумажные версии дневников и журналов могут вскоре заменить электронные. 

Как современные технологии входят в образование Беларуси (смотрите здесь).

В Гродно 9-летний школьник не пришел домой из-за замечания в дневнике

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Такого не было: «Ой, всё, остановись, больше не рожай». Стать мамой в 7-ой раз в 42 года
«Хотя бы обнять, утешить, у медсестёр не всегда есть время даже на такие мелочи»: репортаж о том, как спасают «отказников»
Малыши прыгают из горящей квартиры, отец пристаёт к дочерям: жуткая история семьи с 7 детьми
«Заглянули, сказали: «Вау, оказывается, здесь трубы есть». Почему в минском детсаде 1,5 месяца не было горячей воды
Моторика, сенсорика и красивый почерк: почему детей стоит учить рисовать как можно раньше?
«Брат делает такие волны, когда играет. И я это чувствую»: 14-летний пианист пишет песни слабовидящей сестре
Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована
Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована
«Через иностранный язык развивать мышление, воображение, мелкую моторику»: игровой английский для детей
Все новости по теме Дети
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru