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В Гродно автолюбители создали карту Беларуси из 150 машин и десятка мотоциклов

28.12.2017 - 12:04

Новости Беларуси. Гродненские автомобилисты построили карту Беларуси из транспортных средств.

Как приводит слова организаторов флешмоба autogrodno.by, контур страны был создан из 150 автомобилей и десятка мотоциклов. На месте областных центров были расположены автомобили ГАИ, а в центре композиции пешеходы выстроили фонариками цифру 2018.

Фигура была вписана в квадрат размером 100 на 100 метров. Подготовка к флешмобу заняла месяц. Было сделано не только фото, но и видео, чтобы показать контур в динамике.

Фото: autogrodno.by

Контур Беларуси был выбран для построения для того, чтобы отличаться от популярных предновогодних фигур, построенных из автомобилей – снежинок, елок и снеговиков.

В 2016 году более 70 машин создали огромную снежинку в Гродно.

Ее дополнила гирлянда из фар – здесь подробнее.

Фото: скриншот из видео autogrodno.by

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