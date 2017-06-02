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В Гродно хирурги впервые провели операцию по пересадке роговицы глаза

02.06.2017 - 09:40

Новости Беларуси. Новое зрение в подарок. Операцию по пересадке роговицы глаза впервые провели врачи Гродненской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое вмешательство считается самым сложным в микрохирургии. Раньше больных с таким диагнозом отправляли в столицу.

Первой пациенткой оказалась жительница Вороновского района. Она поступила на лечение с последствиями после травм. Требовалась срочная операция – женщина могла остаться инвалидом. Донорский материал поступил ночью, а уже утром пациентке заменили роговицу. Ювелирная процедура заняла час и прошла успешно.

Сергей Логош, заведующий отделением микрохирургии глаза Гродненской областной клинической больницы:
У пациента убирается полностью пораженный участок роговицы. Это первое, а второе – нужно заместить ее на прозрачный фрагмент, на прозрачный трансплантат. Это самое тяжелое, это то, что требует определенных навыков от хирурга. К нам она приехала с остротой зрения – видела только свет, но в результате замены роговицы удалось ей поднять зрение.

Теперь перед гродненскими медиками – новые возможности. Например, с помощью склеропластики детям с близорукостью помогут нормализовать зрение.

В Гродно хирурги впервые провели операцию по пересадке роговицы глаза

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